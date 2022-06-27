Услуги сотрудников IKEA ищут на "Авито", чтобы поучаствовать в распродаже
Услуги сотрудников магазина IKEA ищут на "Авито", чтобы поучаствовать в распродаже
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МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Российские пользователи ищут на "Авито" сотрудников магазинов IKEA, чтобы купить через них товары этой шведской сети, соответствующие сообщения появились на сайте сервиса по размещению объявлений.
IKEA уже разрешила своим сотрудникам приобретать товары в российских магазинах сети, а для остальных россиян компания обещала через несколько дней провести онлайн-распродажу.
"Требуется помощь в покупке мебели IKEA. Рассмотрю все варианты. Ищу сотрудника IKEA", — подобные объявления можно найти на сайте "Авито". Как проверил корреспондент РИА Новости, цена за услугу варьируется от 1 рубля до 20 тысяч рублей. "Ищу сотрудника IKEA для покупки шкафов за хорошее вознаграждение", — говорится в другом сообщении.
IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте IKEA сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне объявила, что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.