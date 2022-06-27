МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Российские пользователи ищут на "Авито" сотрудников магазинов IKEA, чтобы купить через них товары этой шведской сети, соответствующие сообщения появились на сайте сервиса по размещению объявлений. Преемник McDonald's откроет все рестораны в России до осени

IKEA уже разрешила своим сотрудникам приобретать товары в российских магазинах сети, а для остальных россиян компания обещала через несколько дней провести онлайн-распродажу.

"Требуется помощь в покупке мебели IKEA. Рассмотрю все варианты. Ищу сотрудника IKEA", — подобные объявления можно найти на сайте "Авито". Как проверил корреспондент РИА Новости, цена за услугу варьируется от 1 рубля до 20 тысяч рублей. "Ищу сотрудника IKEA для покупки шкафов за хорошее вознаграждение", — говорится в другом сообщении.

IKEA — крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году в Швеции. С 2000 года компания открыла в 13 регионах России 26 магазинов (включая гипермаркеты в ТЦ "Мега", студии и магазины городского формата). В марте IKEA сообщила, что приостанавливает все продажи в России, а в июне объявила, что не видит возможности их возобновить в обозримом будущем, в связи с чем проведет сокращения российского персонала и продаст местные фабрики.