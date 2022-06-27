МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ предлагает провести эксперимент по розничной торговле рецептурными лекарственными препаратами дистанционно, соответствующий проект закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект федерального закона … разработан в целях проведения эксперимента по осуществлению организациями розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецепту на лекарственный препарат, дистанционным способом (далее – эксперимент) в соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 26 апреля 2022 года", — говорится в пояснительной записке к документу.

Эксперимент предлагается провести территории Белгородской области, Московской области и в городе федерального значения Москве с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года.

Как указано в записке, в настоящее время законодательством Российской Федерации предусмотрен запрет на продажу дистанционным способом лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту.

В пояснительной записке к документу говорится, что эксперимент обеспечит дополнительную поддержку добросовестных субъектов малого предпринимательства, работающих на аптечном рынке, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность и разрешение на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами, позволив им расширить клиентскую базу и выйти на новый рынок дистанционной торговли.

Отмечается, что это позволит повысить как физическую, так и экономическую (за счет усиления конкуренции) доступность лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту на лекарственный препарат, для всех категорий граждан, включая маломобильных граждан, больных хроническими заболеваниями, а также других лиц в условиях пандемии.