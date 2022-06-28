МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Санкт-Петербург, Нижний Новгород и южные города РФ стали самыми популярными железнодорожными направлениями на июль у путешественников из России, рассказали РИА Новости в пресс-службе сервиса поездок и путешествий "Туту.ру". Названы самые бюджетные направления по России для отдыха этим летом

"Больше всего путешествий запланировано между Москвой и Санкт-Петербургом, на долю этого направления приходится 8,4% бронирований. Средний чек за поездку — более 3 тысяч рублей в одну сторону. На втором месте находится маршрут Москва — Анапа, по которому оформлено 3,7% билетов. Средний чек — 4,6 тысячи рублей", — рассказали в сервисе.

Аналитики отметили, что далее по востребованности следуют направления из Москвы в Новороссийск и Симферополь, со средними чеками более 5 и 8 тысяч рублей соответственно. В сервисе отмечают, что топ-4 популярных направлений остался без изменений по сравнению с июлем 2021 года. Однако направление Москва — Нижний Новгород, занимающее в рейтинге пятую строчку, свои позиции усилило.

"В прошлом году направление было на восьмом месте, за год его доля выросла с 0,9% до 1,2%. Также в рейтинг вошли несколько направлений, которые в прошлом году не попадали в топ-20: Краснодар — Адлер, Москва — Ростов-на-Дону, Москва — Краснодар, Сочи — Краснодар, Москва — Воронеж, Москва — Феодосия и Санкт-Петербург — Ростов-на-Дону. Это связано с закрытием ряда аэропортов на юге России: путешественники пересаживаются на поезда и автобусы", — указали в "Туту.ру".

По оценкам специалистов сервиса, доля зарубежных направлений, как и год назад, находится на уровне 3,5-4%. В среднем за билет за границу россияне платят 3,2 тысячи рублей.