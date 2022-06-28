МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Продажи обручальных колец в России выросли в июне более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом предпочтение отдают более бюджетным серебряным моделям, свидетельствуют данные маркетплейса Ozon, имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Россияне стали в два раза чаще покупать аксессуары

"С конца весны россияне начинают усиленно готовиться к высокому сезону свадеб. В мае продажи обручальных колец на Ozon выросли в 2,4 раза год к году, в июне — уже более чем в четыре раза… В топ-20 самых продаваемых на Ozon обручальных колец в июне попали разнообразные серебряные кольца стоимостью в районе 2 тысяч рублей", — говорится в исследовании.

При этом спрос на свадебные платья начал расти еще весной в преддверии старта свадебного сезона. Так, в марте спрос увеличился на 50% по сравнению с февралем, в апреле — на четверть по сравнению с мартом, в мае — почти вдвое по сравнению с апрелем.

"К выбору подвенечных платьев российские невесты тоже подходят осознанно. Вместо одного очень дорогого наряда часто покупают два — торжественный для церемонии и более свободный для вечеринки… Россиянки традиционно предпочитают белый цвет, однако иногда выбирают и красные, и даже черные модели", — добавляется в сообщении.

Отмечается, что регионами, где сейчас готовятся к свадьбам активнее всего, в этом году стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Ростовская, Архангельская, Свердловская и Ярославская области, Татарстан.