МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предложила понизить НДС на товары первой необходимости и бананы, пишет "Коммерсант". Российский бизнес попросил заморозить тарифы на вывоз отходов

Такое предложение содержится в письме, направленном на имя главы ФНС Даниила Егорова — в обращении изложена просьба принять новый пакет мер поддержки торговой отрасли.

Среди других предложений ассоциации — на год продлить срок уплаты налогов для компаний, торгующих такой продукцией, упростить процедуру признания расходов по налогу на прибыль организаций в случае кражи товаров.

В АКОРТ со ссылкой на Минэкономики отмечают, что по состоянию на 1 апреля продовольственная инфляция в годовом выражении составила почти 20%. Как отмечается, сокращение торговой наценки на товары первой необходимости позволило бы снизить конечные цены на них на 10%. Сейчас НДС на социальные товары составляет 13%, но этого недостаточно, указывают участники рынка.

Также в ассоциации подчеркивают, что сдержать рост цен на продукты и базовые товары можно за счет продления на год для ритейлеров сроков уплаты страховых взносов за июль-сентябрь и налога на прибыль организаций, на имущество, НДС и НДФЛ за апрель-сентябрь для тех, кто продает продукцию первой необходимости.

Кроме того, в ассоциации говорят, что сейчас из-за кризиса ритейлеры вынуждены для пополнения оборотных средств брать кредиты по высоким ставкам, что ведет к росту конечных цен на продукцию.