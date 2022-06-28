МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Американский производитель спортивной одежды Nike по итогам 2021-2022 финансового года, завершившегося 31 мая, увеличил чистую прибыль в годовом выражении на 6%, до 6,046 миллиарда долларов, говорится в финансовой отчетности компании. Услуги сотрудников IKEA ищут на "Авито", чтобы поучаствовать в распродаже

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде увеличилась до 3,75 доллара с 3,56 доллара годом ранее. Выручка компании за год выросла на 5%, составив 46,71 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала финансового года Nike получила чистую прибыль в 1,44 миллиарда долларов против 1,51 миллиарда за аналогичный период годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 0,9 доллара против 0,93 доллара годом ранее. Выручка компании за три месяца снизилась на 1%, до 12,234 миллиарда долларов.

Онлайн-продажи Nike также увеличились — показатель за четвертый квартал вырос на 15% в годовом выражении.

До открытия торгов акции Nike дешевеют на 2,7%.

Американская компания Nike Inc. — один из лидеров на мировом рынке в сфере производства спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Основана в 1964 году, штаб-квартира расположена в Бивертоне (штат Орегон, США).