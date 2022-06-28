Veon зафиксировал обесценение бизнеса в России в первом квартале
Владелец "Билайна" Veon зафиксировал обесценение бизнеса в России в первом квартале
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Компания Veon (владеет "Вымпелкомом") в первом квартале текущего года зафиксировала обесценение бизнеса в России в размере 449 миллионов долларов, сообщили в компании.
"В 1 квартале 2022 года мы зафиксировали неденежное обесценение гудвила (бизнес связи компании, ее имидж — ред.) в размере 449 миллионов долларов США по отношению к "Билайн" в России. Это в первую очередь вызвано более высоким коэффициентом дисконтирования, который будет использоваться для будущих денежных потоков, связанных с нашей деятельностью в России, в соответствии с МСФО", — говорится в сообщении.