МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Компания Veon (владеет "Вымпелкомом") в первом квартале текущего года зафиксировала обесценение бизнеса в России в размере 449 миллионов долларов, сообщили в компании. Путин подчеркнул важность снижения нагрузки на бизнес

"В 1 квартале 2022 года мы зафиксировали неденежное обесценение гудвила (бизнес связи компании, ее имидж — ред.) в размере 449 миллионов долларов США по отношению к "Билайн" в России. Это в первую очередь вызвано более высоким коэффициентом дисконтирования, который будет использоваться для будущих денежных потоков, связанных с нашей деятельностью в России, в соответствии с МСФО", — говорится в сообщении.