МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Руководитель платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева заявила, что интернет наполнился мошенниками, предлагающими выгодные покупки товаров IKEA. Товары IKEA стали доступны для заказа на Wildberries

Ранее IKEA разрешила своим сотрудникам приобретать товары в российских магазинах сети. После этого на "Авито" появились объявления о поиске российскими пользователями сотрудников магазинов IKEA, чтобы купить через них товары. "Мошенники себя ждать не заставили, и сеть уже наводнена объявлениями о желании купить товары этого бренда и возможности продать со скидкой", — рассказала эксперт.

Она объяснила, почему такие заманчивые предложения должны настораживать. Во-первых, одним из условий распродажи для сотрудников был запрет перепродажи купленных в рамках акции товаров. Во-вторых, желающие заработать на продаже лимитированных товаров скорее поднимут цену из-за дефицитности продукции. Наконец, требования предоплаты – это практически гарантия обмана, поэтому заключать сделки купли-продажи следует на площадках интернет-сервисов.

"Как только пользователь уходит для обсуждения сделки из сервиса, у площадки пропадают возможности защитить потребителя, а предоплата не гарантирует, что товар будет передан покупателю в надлежащем состоянии и вообще будет доставлен", — подытожила Лазарева.