МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, смягчающий действующие ограничения на господдержку малых и средних предпринимателей, которые допустили незначительные нарушения порядка и условий оказания такой помощи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин подписал закон о реестре получателей господдержки инноваций

Сейчас в оказании поддержки должно быть отказано в случаях непредставления необходимых документов или представления недостоверных сведений и документов, невыполнения условий оказания поддержки. В поддержке отказывается также если с момента признания субъекта МСП допустившим нарушение порядка и условий ее оказания прошло менее трех лет.

Закон сохраняет существующий срок (три года) ограничения на получение поддержки лишь при нарушении субъектами МСП порядка и условий ее оказания, связанных с нецелевым использованием средств или представлением недостоверных сведений и документов.

А для остальных видов нарушений порядка и условий оказания поддержки документ сокращает срок ограничения на ее получение с трех лет до одного года. Также не будут ограничиваться меры поддержки в отношении тех субъектов МСП, которые устранили нарушения в установленный срок.

Данные изменения вступят в силу через 180 дней после официального опубликования закона.