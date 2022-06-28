Путин снял ограничения на duty free для вылетающих из России в страны ЕАЭС
Путин подписал закон, снимающий ограничения на duty free для вылетающих из России в страны ЕАЭС
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МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, снимающий ограничения на реализацию товаров в магазинах беспошлинной торговли (duty free) пассажирам, вылетающим из России в другие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Закон разработан "в целях обеспечения развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления", говорится в пояснительной записке к нему. Он разрешает реализацию товаров в торговых залах магазинов беспошлинной торговли людям, выезжающим из России в другую страну ЕАЭС. Это позволит создать равные конкурентные условия для магазинов беспошлинной торговли в России и других членах союза, отмечает правительство.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.