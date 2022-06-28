МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Пассажирские поезда отправятся 1 июля из крымского Джанкоя в Мелитополь и Херсон, расписание и стоимость проезда уже обнародованы, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Банк России сообщил о новой возможности защиты от мошенников

"С 1 июля впервые за восемь лет открывается регулярное автобусное и железнодорожное сообщение между Крымом, Херсонской и Запорожской областями", — сообщил Аксенов своем Telegram-канале.

Он также разместил своем канале расписание движения поездов. По направлению Джанкой-Херсон время отправления из Джанкоя — в 9.50, из Херсона — в 19.05, по направлению Джанкой-Мелитополь время отправления из Джанкоя — в 8.30, Мелитополя — в 16.05.

Стоимость проезда от Джанкоя до Мелитополя составит 250 рублей, до Херсона – 310 рублей. Покупка билетов будет доступна непосредственно в поезде у проводников за наличный расчет, на официальном сайте перевозчика ug-ppk.ru и в мобильном приложении "В путь — билеты на электрички", отметил Аксенов.

Автобусы, как написал глава Крыма в своем Telegram-канала, начнут курсировать в экспрессном режиме ежедневно. По направлению Симферополь-Херсон — от автостанции "Курортная" в 6.30 и 14.30, от автовокзала "Херсон" — в 6.30 и 14.30.

По направлению Симферополь-Мелитополь время отправления от автостанции "Курортная" — в 8.00 и 14.00, от автовокзала "Мелитополь" — в 8.05 и 14.05, Симферополь-Бердянск — от автостанции "Курортная" в 8.00 и 14.00, от автовокзала "Бердянск" — в 6.00 и 1200.

Стоимость проезда в прямом и обратном направлениях по маршруту Симферополь-Херсон и Симферополь-Мелитополь составит 1300 рублей, Симферополь-Бердянск — 1800 рублей.

Предварительно приобрести билет можно будет за 30 дней до отправления рейса, продажа заканчивается за два часа до отправления автобуса в рейс, написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Купить билеты и на автобус, и на поезд в Крыму можно за рубли, на освобожденных территориях — за рубли и за гривны, написал он. Безопасность перевозок будет обеспечена силами Росгвардии.