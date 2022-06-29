МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Большинство случаев обмана россиян летом связаны с организацией отдыха, в частности, с покупкой туров и бронированием номеров в отелях, рассказала в интервью радио Sputnik координатор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева. Эксперты рассказали о мошенниках, которые обманывают таксистов в России

"Самая популярная уловка – когда злоумышленники, обещая более низкую цену, предлагают уйти с какого-то сервиса и на уровне коммуникации в мессенджере склоняют человека к переводу денежных средств. То есть люди переводят деньги в никуда. Создаются также мошеннические сайты, которые имитируют или копируют ресурсы популярных отелей или туроператоров, но не имеют к ним отношения", – отметила она.

Лазарева назвала базовые правила, которые важно соблюдать, чтобы не потерять деньги. Так, если предложение видится слишком привлекательным, то это должно насторожить — лучше перепроверить его актуальность, например, позвонив в объект размещения.

"Не поддерживайте коммуникацию вне сервиса. Обязательно проверяйте репутацию сайта. Читайте отзывы, желательно на разных платформах. Не переходите по ссылкам с рекламными предложениями, которые вам присылают по почте или с помощью СМС-сообщений, лучше найти и проверить информацию самостоятельно. Нигде не оставляйте реквизиты карточек и персональные данные, для оплаты покупок в интернете вообще лучше использовать отдельную карточку. Также не пересылайте в мессенджерах документы, фотографии вашего лица с паспортом, чтобы защититься от мошенников", – посоветовала эксперт.

Чтобы не столкнуться с мошенничеством при покупке авиабилетов, нужно пользоваться проверенными платформами, предупредила она.

"Крупные бренды работают довольно хорошо, есть много проверенных платформ для бронирования авиабилетов. Можете также купить билет напрямую у перевозчика. Единственное, что нужно проверять, – это возможность возврата билетов, а также дополнительные продукты и сборы, которые увеличивают стоимость, но не всегда вам нужны, например, страхование багажа", – сказала Лазарева.