МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Российские рестораны в связи с уходом Coca-Cola с отечественного рынка ищут варианты замены этого напитка — ведут переговоры с крупными производителями газировки, а также предлагают посетителям лимонады собственного производства, рассказали РИА Новости представители отрасли. В России растут объемы производства газировки

Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) в середине июня объявила о том, что останавливает производство и продажу напитков под брендами Coca-Cola Company на территории России.

Однако российские рестораторы сообщают, что запасов Coca-Cola у них пока достаточно. "Напиток Coca-Cola в настоящее время присутствует в меню ресторанов "Росинтер Ресторанс" (управляет сетями "IL Патио", "Планета суши", "Шикари", развивает по франшизе TGI Fridays, Costa Coffee). Конечно, мы мониторим рынок и рассматриваем предложения поставщиков на постоянной основе, поэтому в случае необходимости готовы оперативно вводить альтернативные предложения в меню", — сообщили в пресс-службе компании.

Coca-Cola пока представлена и в сети быстрого питания Black Star Burger, и в ресторане GIGI. "По закупкам Coca-Cola на данный момент мы поступили следующим образом. Закупили этот продукт на ближайшие три месяца. А в дальнейшем будем смотреть, что лучше всего из отечественных аналогов пьют гости, и перейдем на этот продукт", — пояснила управляющий партнер ресторана GIGI Валерия Юсова.

"Мы одновременно рассматриваем несколько вариантов. Сейчас в нашем меню представлена Coca-Cola. В качестве альтернативы мы прорабатываем возможность возврата нашего собственного напитка Black Star Burger Cola и ведем переговоры с крупным российским производителем газировки", — отметил совладелец сети ресторанов Black Star Burger Юрий Левитас.

В ряде ресторанов РИА Новости рассказали, что уход Coca-Cola на них никак не отразился, так как они предлагают гостям лимонады собственного приготовления. "Колы" у нас в карте не было изначально, так как в приоритет мы ставим крафтовое производство домашних содовых и лимонадов. Это существенно снижает себестоимость напитка. На нас никак не отразился уход Coca-Cola с рынка, поэтому мы и дальше будем делать авторские напитки. Сейчас, например, у нас в разработке своя линейка тоников", — сказал шеф-бармен ресторана "Л.Е.С" Антон Громов.

Авторские лимонады представлены и в сети Black Star Burger, а также в ресторанах Roze & Dane и "Дом №8". "Необходимо популяризировать наши отечественные напитки, такие как тархун, дюшес, ситро и другие. Также существуют отличные производители домашних компотов и морсов. Поэтому с безалкогольными напитками никаких проблем нет и нам есть, что предложить гостям", — заявил владелец и автор концепции ресторана "Дом №8" Партев Гаспарян.