МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Возвращение западных компаний – худший сценарий для России, которая является абсолютно самодостаточной страной, заявил РИА Новости вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Красильников. Западный бизнес предпочитает вести себя в России тихо, отметили в РСПП

"Я не считаю возвращение западных компаний в Россию хорошей новостью, по мне это – худший сценарий. Понимаете, западные компании вернутся назад, и я очень опасаюсь, что все сразу возвратится на круги своя — мы вновь подсядем на эту "иглу". Это как в анекдоте. Жена ушла, ты обрадовался, пригласил друзей, накрыл стол, и вдруг звонок – она вернулась, облом!" — сказал он.

"Мы только-только сами начали за все браться, у нас самих что-то стало получаться, как нас прервут на полпути. И что делать. Это – серьезная дилемма, вызов для руководства страны. Они опять выиграют, а мы опять окажемся в дураках?", — добавил эксперт.

При этом он заметил, что не является сторонником опоры исключительно на собственные силы.

"История многих стран наглядно подтвердила тупиковость такого пути. Но я уверен, что приглашать, разрешать работать, создавать самые комфортные условия в России надо только для тех иностранных компаний, кто реально приходит к нам с чем-то полезным, уникальным, как-то высокими технологиями. Нельзя же допускать такого, как это было еще недавно, когда в некоторых секторах нашей промышленности присутствие западного бизнеса доходило до 80%! Что это, как не почти тотальная зависимость, от которой сейчас так страдает отечественная экономика", — подчеркнул Красильников. Эксперт рассказала о мошенничестве с товарами IKEA

Одновременно, считает он, необходимо самым кардинальным образом пересмотреть свою жизнь. "Чего греха таить, в нас еще много инертности, неорганизованности, головотяпства, желания обойти закон, мало предпринимательской инициативы, а там, где она есть, ей не всегда дают возможность развернуться, так как душат всякими проверками, бесконечным контролем со стороны правоохранительных органов", — сказал вице-президент РСПП.

"Первое и самое главное, что все должны сегодня уяснить: мы абсолютно самодостаточная страна. От этого и надо плясать, и у нас все получится. И тогда мы не будем вести унизительный подсчет, сколько и какие западные компании ушли из России", — заключил Красильников.

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