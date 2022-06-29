МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Дисконт при продаже бизнеса уходящих из России компаний составляет минимум 50% от последней финансовой отчетности, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Эксперт назвал возвращение западных компаний худшим сценарием для России

"Когда договариваются уходящие компании с будущими покупателями, то дисконт на Россию там заведомо выше 50% от последней официальной оценки, которая с полгода действует", — сказал Шохин, выступая на съезде РСПП.

В свою очередь, глава Минфина Антон Силуанов заявил, что правкомиссии по иностранным инвестициям при рассмотрении о продаже иностранной компанией бизнеса и вывода денег опираются на два критерия: согласие профильного ведомства на продажу актива и покупку его российским предпринимателем, второе — дисконт должен быть не менее чем 50%. "Если хотят уходить, пусть испытывают определенные издержки на выходе их этого актива", — отметил он.

Силуанов пояснил, что речь идет о 50% от последней оценочной стоимости, или от 1 до 3 EBITDA.