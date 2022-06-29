МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Оборот розничной торговли в России в мае упал на 10,1% в сопоставимых ценах по сравнению с маем прошлого года, сообщает Росстат. Реальные зарплаты в России в апреле упали на 7,2%

В апреле, по данным Росстата, оборот розничной торговли сократился на 9,7% — впервые с марта 2021 года. При этом в марте текущего года был зафиксирован рост оборота розничной торговли на 2,2%.

"Оборот розничной торговли в мае 2022 года составил 3417,7 миллиарда рублей, или 89,9% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в январе-мае 2022 года — 17031,7 миллиарда рублей, или 97,9%", — говорится в докладе статистического ведомства.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в мае сократился на 1,8% к маю прошлого года и составил 1,754 триллиона рублей. В свою очередь оборот непродовольственной розницы упал на 17,2% в годовом выражении – до 1,664 триллиона рублей.

Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли составила 51,3%, непродовольственных товаров — 48,7% (в апреле 2021 года было 47% и 53% соответственно).

Оборот розничной торговли в апреле на 95,4% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 4,6% (в мае 2021 года — 95,8% и 4,2% соответственно).