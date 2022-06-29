МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Стоимость полета в эконом-классе по России за неделю с 18 по 24 июня в среднем выросла на 11,3%, сообщает Росстат. Интернет-продажи крупных и средних магазинов России сократились на 3,4%

"Стоимость полета в салоне экономического класса самолета (с 18 по 24 июня — ред.) увеличилась на 11,3%", — сообщает ведомство.

За отчетную неделю средняя стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты выросла на 4,3%, в санатории и гостиницы с одной звездой – на 0,7%, проживание в трех-пятизвездочных отелях — на 0,6%, в двухзвездочных — на 0,3% хостелах — на 0,5%, а в двух-трехзвездочных отелях — на 0,3%.

С начала года стоимость полета в салоне экономического класса, по данным ведомства, выросла на 12,3%, проживание в гостиницах с одной и двумя звездами подорожало — на 5% и 4% соответственно, с тремя звездами — на 6%, а вот стоимость размещения в отеле с четырьмя-пятью звездами увеличилась на 10,3%.

Размещение в хостеле с начала года выросло на 4%, в санаториях — на 15,3%. Больше всего за отчетный период цены поднялись в домах отдыха и пансионатах — на 15,4%.