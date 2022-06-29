МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Индекс предпринимательской уверенности в РФ в июне снизился на 0,3% в добыче полезных ископаемых и на 3% в обрабатывающих производствах, свидетельствуют данные Росстата. Розничная цена дизеля в России за неделю впервые выросла

"Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние деловой активности, в июне 2022 года составил: в добыче полезных ископаемых — (-0,3%), в обрабатывающих производствах — (-3%)", — говорится в сообщении.

В июне экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 9%, удовлетворительной — 77%, в обрабатывающих производствах — 10% и 73% соответственно.

В добыче полезных ископаемых число пессимистов в отношении оценки текущей экономической ситуации превышает число оптимистов на 5 процентных пунктов, в обрабатывающих производствах — на 7 процентных пунктов.

Улучшение экономической ситуации в ближайшие полгода ожидают в добыче полезных ископаемых 16% опрошенных, в обрабатывающих производствах — 21%. При этом число оптимистов превысило число тех, кто ожидает ухудшения экономической ситуации в ближайшие полгода — в добыче полезных ископаемых и в обрабатывающих производствах — на 8 процентных пунктов.