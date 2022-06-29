МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что в течение двух недель будет подготовлен нормативный акт, который субсидирует тариф для морского транзита в Калининград, чтобы он был равен цене по ж/д. В Калининграде сообщили о решенном вопросе с лимитами по газоснабжению

Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, ещё в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Недавно Литва объявила о запрете, который касается транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.

"Андрей Рэмович (Белоусов, первый зампредседателя правительства РФ) поручил Минтрансу, соответственно, с учётом нашей позиции… подготовить в течение двух недель, внести в правительство проект нормативного акта о порядке приведения вот этого тарифа к уровню 10.01 (железнодорожного тарифа), о порядке субсидирования", — сказал Алиханов в видеообращении в своём Telegram-канале.

По его словам, калининградские власти также будут в этой работе активно принимать участие.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.