МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. "Яндекс" останавливает деятельность Yandex Finance – своего подразделения в Ирландии, сообщает газета Irish Independent. Нефтяная Petroecuador объявила о форс-мажоре по экспортным обязательствам

"Яндекс"… закрывает свое ирландское подразделение через шесть месяцев после его регистрации", — говорится в сообщении издания.

Yandex Finance была зарегистрирована в Ирландии в конце декабря прошлого года.

"Яндекс" — крупнейшая российская интернет-компания. Она была образована в 2000 году, спустя три года после запуска своей поисковой системы.