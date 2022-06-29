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https://1prime.ru/business/20220629/837335237.html
Irish Independent: "Яндекс" закрывает свою ирландскую "дочку"
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"Яндекс" останавливает деятельность Yandex Finance – своего подразделения в Ирландии, сообщает газета Irish Independent. "Яндекс"… закрывает свое ирландское подразделение через... ПРАЙМ, 29.06.2022
бизнес, экономика, мировая экономика, новости, яндекс, ирландия
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. "Яндекс" останавливает деятельность Yandex Finance – своего подразделения в Ирландии, сообщает газета Irish Independent.
"Яндекс"… закрывает свое ирландское подразделение через шесть месяцев после его регистрации", — говорится в сообщении издания.
Yandex Finance была зарегистрирована в Ирландии в конце декабря прошлого года.
"Яндекс" — крупнейшая российская интернет-компания. Она была образована в 2000 году, спустя три года после запуска своей поисковой системы.