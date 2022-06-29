МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Первое судно с партией металлопроката в четверг прибудет в Калининград, новые суда, если не будут сняты ограничения, в ближайшее время выйдут на линию, сообщил калининградский губернатор Антон Алиханов. В Калининграде заявили о двухнедельном ожидании акта для транзита по морю

"Завтра к нам приходит в регион судно "Холмогоры" с партией металлопроката, так что буду вас информировать, новые суда, если не будут сняты ограничения со стороны Литвы, в ближайшее время тоже будут выходить на линию", — сообщил глава региона в своём Telegram-канале.

Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, ещё в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Литва объявила о запрете, который касается транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.