МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Депутат бундестага и уполномоченный фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ) по российским немцам Евгений Шмидт заявил, что антироссийские санкции вредят немецкому бизнесу и простым людям. Годовая инфляция в Германии в июне замедлилась с 7,9% до 7,6%

По словам политика, санкционная война контрпродуктивна, она вредит Германии и двусторонним отношениям Москвы и Берлина.

Шмидт отметил, что из-за антироссийских санкций страдает бизнес, растут цены на многие продукты, ухудшается качество жизни в стране. При этом никаких результатов ограничения Запада не дали.

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