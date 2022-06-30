МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Железнодорожный вокзал Херсона готов к приему и отправке поезда в крымский Джанкой с 1 июля, технические недостатки устранены, сообщил представитель профсоюзов железной дороги Херсонской области. Индонезия поддерживает ООН в поставках продовольствия из России и Украины

"Все выявленные недостатки оборудования сегодня исправлены. Завтра едет поезд … Люди хотят поехать в Джанкой, готовы платить деньги. Расписание поездов в интернете есть. Поезд сюда прибудет и отсюда убудет. Прибывает он на вокзал Джанкоя", — сказал член профсоюза журналистам.

Представитель профсоюза также отметил, что на сегодняшний день не организована работа шлагбаумов на переездах вдоль железнодорожного полотна. "Сейчас прорабатываем все вопросы, чтобы они работали в ручном режиме. Это ставить регулировщика…. В автоматическом пока не получится", — сказал он.

Глава Крыма Сергей Аксенов 28 июня заявил, что пассажирские поезда отправятся 1 июля из крымского Джанкоя в Мелитополь и Херсон, расписание и стоимость проезда уже обнародованы.

Он также разместил в своем канале расписание движения поездов. По направлению Джанкой-Херсон время отправления из Джанкоя — в 9.50, из Херсона — в 19.05, по направлению Джанкой-Мелитополь время отправления из Джанкоя — в 8.30, Мелитополя — в 16.05.

Стоимость проезда от Джанкоя до Мелитополя составит 250 рублей, до Херсона – 310 рублей. Покупка билетов будет доступна непосредственно в поезде у проводников за наличный расчет, на официальном сайте перевозчика ug-ppk.ru и в мобильном приложении "В путь — билеты на электрички", отметил Аксенов.

Купить билеты и на автобус, и на поезд в Крыму можно за рубли, на освобожденных территориях — за рубли и за гривны, написал он. Безопасность перевозок будет обеспечена силами Росгвардии.