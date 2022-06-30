МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о переносе начала железнодорожного сообщения Крыма с Херсоном и Мелитополем с 1 июля на более поздний срок из-за незавершенных работ по безопасности. Путин подписал указ об экономических мерах в топливно-энергетической сфере

"В связи с тем, что работы по обеспечению безопасности на железнодорожной линии Джанкой – Мелитополь, Джанкой – Херсон не завершены до конца, а безопасность здоровья и жизни граждан на сегодняшний день является для нас основным приоритетом, принято решение о переносе старта движения железнодорожного транспорта с территории Республики Крым на освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Дополнительная информация по актуализации расписания движения поездов будет размещена в течение пятницы, отметил он.

Аксенов добавил, что мероприятия по обеспечению безопасности будут завершены в течение нескольких дней.

"Приносим извинения всем купившим билеты. Гарантирую, что все затраты будут либо компенсированы, либо ваш билет сохранит свою актуальность после корректировки расписания", – написал глава Крыма.