В Крыму сообщили о переносе железнодорожного сообщения с югом Украины
Аксенов: старт железнодорожного сообщения между Крымом и югом Украины перенесен
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о переносе начала железнодорожного сообщения Крыма с Херсоном и Мелитополем с 1 июля на более поздний срок из-за незавершенных работ по безопасности.
"В связи с тем, что работы по обеспечению безопасности на железнодорожной линии Джанкой – Мелитополь, Джанкой – Херсон не завершены до конца, а безопасность здоровья и жизни граждан на сегодняшний день является для нас основным приоритетом, принято решение о переносе старта движения железнодорожного транспорта с территории Республики Крым на освобожденные территории Херсонской и Запорожской областей", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Дополнительная информация по актуализации расписания движения поездов будет размещена в течение пятницы, отметил он.
Аксенов добавил, что мероприятия по обеспечению безопасности будут завершены в течение нескольких дней.
"Приносим извинения всем купившим билеты. Гарантирую, что все затраты будут либо компенсированы, либо ваш билет сохранит свою актуальность после корректировки расписания", – написал глава Крыма.