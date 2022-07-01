МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Спрос на смеси для приготовления мороженого в домашних условиях вырос в России за первый летний месяц в 12 раз по сравнению с июнем прошлого года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Wildberries. CloudPayments: россияне стали меньше тратить на фитнес-клубы

"В июне в Wildberries отметили рост популярности ингредиентов и посуды для приготовления мороженого в домашних условиях: спрос на смеси для освежающего лакомства вырос в 12 раз год к году, на мороженицы и формы для него — в 2 раза", — говорится в сообщении.

При этом продажи только морожениц выросли на 145% год к году. Наиболее востребованными у покупателей оказались модели стоимостью около 3-4 тысяч рублей, с помощью которых можно смешать и заморозить ингредиенты для приготовления около 1,5 килограмм сорбета, джелато или замороженного йогурта.

Кроме того, для изготовления домашнего мороженого также заказывают молоко (рост продаж в штуках +249%) и сливки (+91%), а на специальные ложечки для его подачи спрос вырос на 59%.

В компании отметили, что также растет спрос из-за жаркой погоды и на уже готовое мороженое. Так, его продажи в июне выросли в 17 раз. Отмечается, что больше всего в начале лета приобрели протеинового мороженого без содержания сахара. Самые любимые вкусы этого низкокалорийного лакомства у россиян — манго-маракуйя, тропический кокос и ваниль-карамель.