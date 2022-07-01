МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Стоимость жилья на российском рынке варьируется от региона, самые высокие цены за квадратный метр остаются в Москве и Санкт-Петербурге, что свидетельствует о дисбалансах на рынке жилья в России, заявила РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. Счетная палата указала на нерешенные проблемы обманутых дольщиков

"По средней стоимости квадратного метра жилья по субъектам на первичном рынке заметны явные перекосы с востока (где жилье дороже) на запад (где жилье дешевле). Если исходить из того, что цена формируется платежеспособным спросом, то высокая стоимость квадратного метра в таких субъектах, как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, позволяет говорить о дисбалансах на рынке жилья и может косвенно свидетельствовать о неравномерном пространственном развитии страны", — сказал она.

По мнению аудитора, решить эту проблему в регионах можно было бы, использовав общегосударственные программы развития рынков жилья, которые бы выравнивали существующие дисбалансы. "Большинству регионов самим решать проблему с доступностью жилья зачастую не под силу", — пояснила она.

При этом, она также уточнила, что для нивелирования дисбалансов на рынке также можно использовать льготную ипотеку. "Льготная ипотека может быть использована для влияния на изменение структуры рынка, например, для снижения доли однокомнатных квартир, так возможно необходимо использовать этот механизм для снижения территориальных диспропорций", — пояснила она.

Кроме того, Трунова отметила, что на рост стоимости жилья оказывают влияние не только объективные факторы, особенно на перегретых рынках. Также, по ее мнению, Центральный банк, понижая значение ставки до приемлемых значений, будет сдерживать рост цен на жилье и способствовать повышению доступности нельготной ипотеки для россиян.

ВОПРОСЫ К КАЧЕСТВУ ЖИЛЬЯ

Риск снижения качества строительства жилья появился в России в условиях резко изменившегося валютного курса, меняющейся ключевой ставки Банка России, ухода иностранных компании с рынка страны и перебоев в логистических цепочках поставок импортных товаров, заявила РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

"Сейчас мы часто сталкиваемся с ситуацией, когда, несмотря на меры поддержки как федерального, так и регионального уровня, строится энергетически неэффективное, не в полной мере обеспеченное объектами инфраструктуры жилье", — сказала она. "В начале весны 2022 года ситуация в стране сильно отличалась от той, которая была… в период пандемии коронавируса – резкое изменение курса валют к рублю и ключевой ставки Банка России, уход иностранных компаний с российского рынка, разрушение логистических цепочек поставок", — добавила Трунова. Также она указала на то, что в сложных экономических условиях не все застройщики смогут справиться с проблемами.

По ее словам, по состоянию на 31 декабря 2021 года было выявлено 900 потенциально проблемных домов (8%) площадью 7,7 миллиона квадратных метров, при строительстве которых нарушены графики производства работ или документы находятся в судах по рассмотрению дел о банкротстве застройщиков. "Мы надеемся, что ситуация по крайней мере не будет ухудшаться, но понимаем, что при наличии первой проблемы это возможно", — отметила аудитор. Кроме того, по мнению Труновой, сохраняется проблема импорта и его замещения для строительной отрасли.

"В общей структуре затрат на стройматериалы наибольший вес имеет продукция, которая на 90% производится в России. Но при этом строительная техника, машины и оборудование – в основном импортные", — пояснила она.

Она добавила, что сейчас в России затруднен импорт котлов центрального отопления, насосов, кондиционеров, подъемников, лифтов, эскалаторов, ручных инструментов, бульдозеров и другой строительной техники. "По ряду позиций можно и нужно реализовать проекты импортозамещения, но оперативно сделать это не так просто, тем более на своей технологической базе", — заключила она.

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