МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" сообщил о прекращении участия в международных рейтингах производителей вооружений, несмотря на рост выручки по итогам минувшего финансового года. "Роскосмос" назвал сроки испытаний спутников персональной связи "Гонец-М1"

По словам представителей компании, формирование таких рейтингов предполагает анализ данных об объеме и структуре консолидированной выручки. Раскрытие показателей концерна является чувствительной информацией, распространение которой может быть использовано для дальнейшего усиления санкционного давления на компанию, ее российских и зарубежных партнеров, отметили в "Алмаз-Антее".

Отмечается, что концерн производит не только продукцию военного назначения. "В текущей ситуации уважение ко всем нашим партнерам, — как в оборонной, так и в гражданской сферах, — а также необходимость дальнейшего обеспечения стабильного развития концерна вступают в противоречие с возможностью дальнейшего участия холдинга в международных рейтингах крупнейших мировых производителей продукции военного назначения", — подчеркнули в компании.