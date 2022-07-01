СМИ: Citigroup ведет переговоры о продаже бизнеса в России
Financial Times: Citigroup ведет переговоры с российскими бизнесменами о продаже активов в стране
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Одна из крупнейших мировых финансовых корпораций Citigroup ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями из России о продаже своего бизнеса в стране. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники.
"Citigroup ведет переговоры с несколькими местными покупателями о возможной продаже своего бизнеса в России", — пишет издание, по данным которого переговоры идут с частным бизнесом, включая Экспобанк и страховую компанию "РЕСО-Гарантия".