МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Одна из крупнейших мировых финансовых корпораций Citigroup ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями из России о продаже своего бизнеса в стране. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на неназванные источники. Банк России утвердил критерии отнесения бизнеса к группам риска

"Citigroup ведет переговоры с несколькими местными покупателями о возможной продаже своего бизнеса в России", — пишет издание, по данным которого переговоры идут с частным бизнесом, включая Экспобанк и страховую компанию "РЕСО-Гарантия".