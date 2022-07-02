МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Преемник McDonald's в России "Вкусно — и точка" опровергает появление пива в меню ресторанов и сообщает, что фотографии напитков были сделаны в предприятиях бывших франчайзи сети, заявили РИА Новости в пресс-службе сети ресторанов. Преемник McDonald's откроет все рестораны в России до осени

В интернете в субботу появились фотографии, на которых в одном из российских ресторанах бывшей сети McDonald's было изображено меню с пивом.

"Фотографии, о которых идёт речь, сделаны в одном из предприятий бывшего франчайзи McDonald's, чьи рестораны расположены на вокзалах и в аэропортах. Сегодня эта компания не имеет никакого отношения не только к сети "Вкусно — и точка", но также к McDonald's: они больше не являются франчайзи корпорации, не присоединились к новой сети и продолжают свою деятельность самостоятельно, со своими стандартами работы, ассортиментом и так далее", — сообщили в пресс-службе.

"Вкусно — и точка" — это сеть предприятий для семейного отдыха, в которых поддерживается атмосфера уюта, в том числе для детей. Именно поэтому в сети не продается и не планируется к продаже алкогольная продукция", — добавили в компании.

Гендиректор сети Олег Пароев в середине июня сообщал журналистам, что сеть ресторанов "Вкусно — и точка" не планирует в ближайшем будущем вводить в меню алкогольную продукцию.

Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, который будет управлять ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка".