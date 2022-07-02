МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал россиян бойкотировать курорты Болгарии после решения Софии о высылке 70 сотрудников посольства РФ. Названы города России, где туристам больше всего рады

"Братушки" опять сделали дурацкий выбор… Призываю соотечественников бойкотировать все курорты на болгарском Черноморье. Какой смысл россиянам ездить в Болгарию? На Черном море Сочи выглядит на несколько порядков привлекательнее… Без русских никто из уважающих себя европейцев не поедет в Болгарию, предпочтя Кипр, Грецию, Турцию", — написал сенатор в своем Telegram-канале.

Он также рассказал, что последний раз отдыхал в Болгарии в 1999 году, спустя многие годы после первой, студенческой поездки. Его поразило то, что почти за 30 лет все обветшало, "сервис остался совковый".

"Понятно, уже давно не было СССР с его щедрой помощью болгарам. И все постепенно разрушалось. А сейчас не лучше", — добавил Джабаров.