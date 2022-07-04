МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Путевки в Турцию из России летом текущего года по сравнению с доковидным 2019 годом подорожали в два раза, рост за год составил 50%, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel.

"По данным сервиса поиска и покупки туров онлайн Level.Travel, цены на туры в Турцию летом 2022 года выросли на 50% по сравнению с летом 2021 и на 110% по сравнению с доковидным 2019 годом. Средний чек по направлению в июне показал рост на 22% относительно мая 2022 года", — говорится в сообщении.

"Резкий рост цен на отдых на турецких курортах в июне 2022 года сопровождался коротким замиранием спроса в середине месяца. Однако уже к концу июня динамика продаж восстановилась. Эксперты связывают подорожание с ограничениями авиасообщения", — рассказали в пресс-службе.

В сервисе отметили, что средний чек на туры в Турцию этим летом оказался на 174% выше, чем на российских курортах, на 27% выше Египта и на 12% выше Арабских Эмиратов. "Минимальная стоимость тура в Турцию в июле на двоих на семь дней составляет 77 тысяч рублей. В стоимость входит перелет туда-обратно из Москвы, трансфер, страховка и проживание в отеле три звезды без питания", — уточнили в Level.Travel.

Там также указали, что Турция — самое популярное у организованных туристов летнее направление — в июне этого года составляет 53% продаж Level.Travel со средним чеком 172 тысячи рублей.

"Большинство туристов выбирают здесь побережье Анталии — 35% со средним чеком 157 тысяч рублей. Дешевле всего летом в Турции обходится городской туризм в Стамбуле (средний чек всего 93 тысячи рублей), дороже всего — побережье Мендереса, провинция Измир, (средний чек 317 тысяч рублей) и Белека (259 тысяч)", — заключили в пресс-службе.