МОСКВА, 4 июл — ПРАЙМ. Замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ имени М.В. Ломоносова Богдан Безпалько считает, что задержание Турцией российского судна с зерном является имитацией борьбы с РФ для Запада, а также возможностью торга с Москвой по вопросам, где у сторон есть противоречия. Турецкая таможня задержала российское торговое судно

"Это жест, который Турция сделала, чтобы угодить Западу или Украине и показать свою лояльность. Через какое-то время наше судно будет отпущено, при этом Турция сделает все, чтобы понравиться Украине и США. Это и предмет торга, и имитация борьбы с Россией", — заявил эксперт РИА Новости.

Он отметил, что в вопросе вывоза зерна есть определенные противоречия между Россией и Турцией, при этом, вероятно, они носят непубличный характер и могут касаться и других вопросов, по которым стороны могут договориться.

Безпалько добавил, что Россия может обратить внимание Турции на то, что республика сама настаивала на соблюдении конвенции Монтре — она не ограничивает проходы гражданских судов через проливы Босфор и Дарданеллы.

По его мнению, если судно будет задерживаться долго по времени, то это приведет к конфликту интересов между Москвой и Анкарой. В любом случае, отметил эксперт, нужно дождаться официального заявления со стороны Турции о причинах задержания, о сроках задержания, о планах по задержанию.

Ранее представитель турецкой таможни, пожелавший остаться неназванным, подтвердил РИА Новости задержание арендованного российской стороной судна, якобы перевозившего украинское зерно, по его словам, ясности и конкретных решений по данному поводу не принято. Как сообщало издание "Общественное", о задержании судна сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, по его данным, судьбу судна решат на совещании в понедельник. По словам посла, сейчас оно стоит перед входом в порт.