АНКАРА, 4 июл — ПРАЙМ. Источник в турецкой таможне сообщил РИА Новости, что никакого решения по российскому сухогрузу с якобы украинским зерном не принято. Судно продолжает стоять у входа в турецкий порт. Эксперт назвал цели задержания российского судна Турцией

На вопрос, ожидается ли какое-либо совещание по судьбе сухогруза в понедельник, источник отметил, что ему ничего не известно.

"Ничего не могу вам сказать", — сказал он.

В воскресенье представитель турецкой таможни, пожелавший остаться неназванным, подтвердил РИА Новости задержание арендованного российской стороной судна, якобы перевозившего украинское зерно, по его словам, ясности и конкретных решений по данному поводу не принято. Как сообщало издание "Общественное", о задержании судна сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар, по его данным, судьбу судна решат на совещании в понедельник. По словам посла, сейчас оно стоит перед входом в порт.

Ранее казахстанская нацкомпания "Казахстан темир жолы" (Железные дороги Казахстана, КТЖ) направила запрос российскому арендатору сухогруза "Жибек жолы" с требованием прояснить происхождение зерна, перевозимого из Бердянска в Турцию. В сообщении компании при этом указывалось, что сделка продажи зерна была заключена между эстонской компанией Mangelbert OU и турецкой стороной, а продавец, являющийся компанией, зарегистрированной в Европе, заявляет о законности сделки. До этого в ряде СМИ вышла информация о вывозе зерна с Украины через Бердянский морской торговый порт на казахстанском судне "Жибек жолы".