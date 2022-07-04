КАИР, 4 июл — ПРАЙМ. Доходы Суэцкого канала за 2021-2022 финансовый год достигли абсолютного рекорда, составив 7 миллиардов долларов, сообщил глава администрации канала Усама Рабиа в понедельник. Доходы ОПЕК от экспорта нефти и нефтепродуктов выросли на 77%

"Суэцкий канал в 2021-22 финансовом году зарегистрировал новые рекордные показатели… пропустив транзитные грузы, чистый тоннаж которых составил 1,32 миллиарда тонн, и получив максимальный годовой доход в размере 7 миллиардов долларов", — говорится в полученном РИА Новости заявлении главы администрации.

За отчетный период почти на 16% увеличилось число пересекающих канал судов — более 22 тысяч против 19 тысяч за предыдущий год, указал Рабиа. Чистый тоннаж транспортируемых грузов вырос на 10,9%, доходы канала — на 20,7%, перекрыв рекорд предыдущего года в размере 5,84 миллиарда долларов.

По словам Рабиа, Суэцкий канал доказал, что и в периоды "непрекращающихся мировых кризисов… является самым быстрым, коротким и надежным морским путем для транзита грузов… и обеспечения бесперебойных цепочек поставок".

Администрация канала с 1 марта 2022 года увеличила транзитные пошлины для судов различного типа на 5-10%. В мае и июне были зарегистрированы рекордные месячные показатели прибыли.