МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. В Кремле не знают о возможном слиянии "Норникеля" и "Русала", сообщил "Коммерсанту" пресс-секретарь российского президента Дмтрий Песков. В "Норникеле" выразили готовность обсуждать слияние с "Русалом"

"По словам господина Пескова, в Кремле ничего не знают "о таких соображениях", — говорится в телеграм-канале газеты.

Ранее один из основных владельцев "Норникеля "Владимир Потанин заявил РБК, что направил письмо, в котором подтвердил согласие на начало процесса обсуждения слияния компании с "Русалом".

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).

"Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в прошлом году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основные акционеры — "Эн+ груп" (56,88% акций) и Sual (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении.