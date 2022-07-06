Аналитики назвали товары, которые россияне чаще всего заказывали за рубежом
CDEK.Shopping: россияне чаще всего заказывали за рубежом БАДы и электронику в мае-июне
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МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. По данным платформы CDEK.Shopping, россияне за период с мая по июнь чаще всего заказывали за рубежом электронику и БАДы.
Согласно исследованию, чаще всего россияне в мае-июне покупали электронику. На долю этой категории товаров пришлось более 47% от объема заказанных за границей товаров. На втором месте оказались БАДы и витамины, на долю которых пришлось почти 39% заказанных товаров.
Отмечается, что в число самых популярных товаров, заказываемых из-за рубежа, вошли видеокарты, игровые консоли, стайлеры и фены, смартфоны и наушники, а также мультивитамины. Компьютеры и комплектующие составили 4% заказанных товаров, бытовая техника — более 2%, аксессуары — 4%, товары для детей — 2%, товары для красоты — 1%.