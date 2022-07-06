С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн — ПРАЙМ. Финский производитель шин Nokian Tyres, завод которого находится во Всеволожском районе Ленинградской области, уведомил власти региона об увольнении в июле 300 сотрудников, сообщает областное правительство. Финская Nokian Tyres приняла решение о контролируемом уходе из России

"Администрация Ленинградской области получила уведомление об увольнении 300 работников компании Nokian Tyres по соглашению сторон в июле 2022 года", — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Власти добавили, что "касается планов компании о "контролируемом уходе" с российского рынка, то в настоящий момент ожидаем от Nokian Tyres более подробной информации о модели ухода, после чего она будет соотнесена с требованиями российского законодательства, и выработан комплекс компенсационных мер".

Ранее на сайте финской компании появилось заявление о том, что совет директоров Nokian Tyres принял решение инициировать контролируемый уход с российского рынка.