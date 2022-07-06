МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Бизнесмен Алишер Усманов отозвал иск о разводе с Ириной Винер-Усмановой. Как передает РИА Новости из зала судебных заседаний, мировой судья судебного участка района Крылатское города Москвы прекратил производство по этому делу.

Напомним, что ранее Усманов подал иск о расторжении брака с главным тренером сборной РФ по художественной гимнастике Ириной Винер-Усмановой. Первое слушание суда по этому вопросу состоялось месяц назад. Истец и ответчик в нем не участвовали, их интересы представляли юристы.

Отмечается, что представители миллиардера заявили в суде отказ от первоначальных требований.

Судья Борис Сафарин огласил решение суда о прекращении производства по гражданскому иску " в связи с отказом истца от исковых требований".

Ранее представители Усманова говорили о необходимости вести рассмотрение этого дела в закрытом формате, чтобы обеспечить неприкосновенность частной жизни участников процесса, это прошение поддержали юристы Винер.