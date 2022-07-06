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2022-07-06T12:07:42+03:00

2022-07-06T12:07:42+03:00

2022

https://1prime.ru/business/20220706/837396295.html

В Кремле высказались о возможном объединении "Русала" и "Норникеля"

Бизнес

Новости

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https://россиясегодня.рф

В Кремле считают корпоративным вопрос возможного объединения "Русала" и "Норникеля", не знают деталей и отношения к этому сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... ПРАЙМ, 06.07.2022

бизнес, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60