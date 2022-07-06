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В Кремле высказались о возможном объединении "Русала" и "Норникеля"
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В Кремле считают корпоративным вопрос возможного объединения "Русала" и "Норникеля", не знают деталей и отношения к этому сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... ПРАЙМ, 06.07.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. В Кремле считают корпоративным вопрос возможного объединения "Русала" и "Норникеля", не знают деталей и отношения к этому сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Новость дополняется