МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. В Кремле считают корпоративным вопрос возможного объединения "Русала" и "Норникеля", не знают деталей и отношения к этому сторон, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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