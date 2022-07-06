МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, в частности, предусматривающий норму о создании в России отечественного магазина мобильных приложений. Госдума приняла закон об особенностях реорганизации подсанкционных банков

Согласно закону, предусматривается создание магазина приложений, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на технические устройства.

Ранее кабмин внес в Госдуму законопроект о создании в РФ отечественного магазина мобильных приложений. Правительственный проект так и не был рассмотрен Думой в первом чтении. Однако норма о создании российского магазина приложений появилась в редакции второго чтения законопроекта об усилении защиты персональных данных россиян. Как уточняли в комитете ГД по информполитике, поправка инициирована в законопроект для более оперативного принятия законодательной нормы.