МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Стоимость полета в эконом-классе по России с начала года выросла на 20,5%, а за неделю с 25 июня по 1 июля — на 7,3%, сообщает Росстат. Бензин в России за полгода подорожал лишь на 0,39%

Так, по данным статистического ведомства, стоимость полета в эконом-классе по России с конца декабря по 1 июля 2022 года выросла на 20,5%.

"Стоимость полета в салоне экономического класса самолета (с 25 июня по 1 июля — ред.) увеличилась на 7,3%", — сообщает Росстат.

За неделю с 25 июня по 1 июля средняя стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты выросла на 1,1%, проживание в хостелах и мотелях — на 0,5%, а в двухзвездочных отелях — на 0,3%, трехзвездочных — на 0,2%. При этом проживание в четырех и пятизвездочных отелях подешевело на 0,01%.

С начала года стоимость проживания в гостиницах с одной и двумя звездами подорожало — на 5,5% и 4% соответственно, с тремя звездами — на 6,2%, а вот стоимость размещения в отеле с четырьмя-пятью звездами увеличилась на 10,3%.

Стоимость размещения в хостеле с начала года выросла на 4,4%, в домах отдыха и пансионатах — на 16,6%. Больше всего с начала года цены поднялись в санаториях — на 17,03%.