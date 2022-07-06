Полет в эконом-классе по России с начала года подорожал в среднем на 20,5%
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Стоимость полета в эконом-классе по России с начала года выросла на 20,5%, а за неделю с 25 июня по 1 июля — на 7,3%, сообщает Росстат.
Так, по данным статистического ведомства, стоимость полета в эконом-классе по России с конца декабря по 1 июля 2022 года выросла на 20,5%.
"Стоимость полета в салоне экономического класса самолета (с 25 июня по 1 июля — ред.) увеличилась на 7,3%", — сообщает Росстат.
За неделю с 25 июня по 1 июля средняя стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты выросла на 1,1%, проживание в хостелах и мотелях — на 0,5%, а в двухзвездочных отелях — на 0,3%, трехзвездочных — на 0,2%. При этом проживание в четырех и пятизвездочных отелях подешевело на 0,01%.
С начала года стоимость проживания в гостиницах с одной и двумя звездами подорожало — на 5,5% и 4% соответственно, с тремя звездами — на 6,2%, а вот стоимость размещения в отеле с четырьмя-пятью звездами увеличилась на 10,3%.
Стоимость размещения в хостеле с начала года выросла на 4,4%, в домах отдыха и пансионатах — на 16,6%. Больше всего с начала года цены поднялись в санаториях — на 17,03%.
https://1prime.ru/business/20220706/837403417.html