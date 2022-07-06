МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы 28 июля рассмотрит протокол, составленный в отношении компании WhatsApp за повторный отказ локализовать данные россиян, мессенджеру грозит штраф до 80 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. МИД России: Россия и Латинская Америка находят пути сохранения связей

"К мировому судье судебного участка № 422 Таганского района г. Москвы поступил административный материал, возбужденный на основании протокола об административных правонарушениях, составленного Роскомнадзором, в отношении: Вотсап (WhatsApp LLC) по части 9 статьи 13.11 КоАП РФ. Судебное заседание назначено на 28 июня в 10.30",- сказала собеседница агентства.

Санкция статьи предусматривает наказание до 18 миллионов рублей штрафа.

Она добавила, что 6 июля судом также были зарегистрированы протоколы в отношении музыкального сервиса Spotify и компании Snap (владелец приложения Snapchat) по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ (отказ локализовать данные россиян).

Компаниям грозят штрафы до 6 миллионов рублей.