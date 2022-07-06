МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Россия и страны Латинской Америки находят пути продолжения сотрудничества, несмотря на западные санкции, заявил РИА Новости директор департамента Латинской Америки МИД России Александр Щетинин.

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"Ограничения, которые правдами или неправдами пытаются навязать всему миру страны коллективного Запада, в том числе блокируя значительные возможности в финансовой сфере, в энергетике, продовольствии, накладывая односторонние санкции, нарушая логистические поставки — все это объективная среда. Важно, что со многими странами региона Латинской Америки и Карибского бассейна мы совместно находим пути и возможности как в этих ситуациях продолжать сотрудничество, механизмы для того, чтобы продвигать те связи, которые отвечают взаимным интересам", — сказал Щетинин, комментируя перспективы сотрудничества со странами региона после введения Западом антироссийских санкций.

По словам дипломата, среди направлений сотрудничества с Латинской Америкой — проекты в сельском хозяйстве, в обеспечении продовольственной и энергетической безопасности.

"Принципиально важно, что латиноамериканские страны не присоединились к санкционному давлению, которое оказали страны Запада, особенно после февраля этого года — это есть те основы на которых наши взаимовыгодные связи существуют и будут развиваться и в дальнейшем", — подчеркнул собеседник агентства.