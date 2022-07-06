МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Россия и страны Латинской Америки находят пути продолжения сотрудничества, несмотря на западные санкции, заявил РИА Новости директор департамента Латинской Америки МИД России Александр Щетинин. Мессенджеру WhatsApp грозит штраф 18 миллионов рублей

"Ограничения, которые правдами или неправдами пытаются навязать всему миру страны коллективного Запада, в том числе блокируя значительные возможности в финансовой сфере, в энергетике, продовольствии, накладывая односторонние санкции, нарушая логистические поставки — все это объективная среда. Важно, что со многими странами региона Латинской Америки и Карибского бассейна мы совместно находим пути и возможности как в этих ситуациях продолжать сотрудничество, механизмы для того, чтобы продвигать те связи, которые отвечают взаимным интересам", — сказал Щетинин, комментируя перспективы сотрудничества со странами региона после введения Западом антироссийских санкций.

По словам дипломата, среди направлений сотрудничества с Латинской Америкой — проекты в сельском хозяйстве, в обеспечении продовольственной и энергетической безопасности.

"Принципиально важно, что латиноамериканские страны не присоединились к санкционному давлению, которое оказали страны Запада, особенно после февраля этого года — это есть те основы на которых наши взаимовыгодные связи существуют и будут развиваться и в дальнейшем", — подчеркнул собеседник агентства.