МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Южнокорейская LG Electronics предварительно оценивает объем выручки во втором квартале 2022 года в 19,5 триллиона вон (14,9 миллиарда долларов), что выше показателя годичной давности на 15%, говорится в материалах компании. Fitch подтвердило рейтинг LG Electronics

Операционная прибыль в отчетном периоде оценивается в 791,7 миллиарда вон (606 миллионов долларов), что на 12% ниже показателя второго квартала 2021 года.

По состоянию на 9.42 мск акции LG Electronics дорожали на 3,01%, до 95,9 тысячи вон (73,4 доллара).

Во втором квартале 2021 года выручка компании составила 16,9 триллиона вон (12,9 миллиарда долларов), а операционная прибыль — 900 миллиардов вон (688,9 миллиона долларов).

LG Electronics — южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке последних долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.