МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Россию по итогам первого полугодия 2002 года покинули 12 международных крупных брендов в сфере ретейла, вышли на российский рынок только два, сообщила консалтинговая компания Knight Frank Russia. Владелец Guinness и Baileys уходит с российского рынка

Как уточняется в сообщении, среди ключевых ретейл-брендов об уходе из страны объявили Nike (США), Starbucks (США), IKEA (Швеция), Levi Strauss & Co (США), Victoria's Secret (США), Prisma (Финляндия), Hesburger (Финляндия), Paulig Cafe & Store (Финляндия), Jacquemus (Франция), Jysk (Дания), Coty (Франция/США), Watsons (Китай).

"При этом было зафиксировано несколько повторных открытий ретейлеров после приостановки операционной деятельности под новым брендами: среди них – L'Occitane ("Л'Окситан"), OBI (ОБИ), McDonald's ("Вкусно – и точка"), бренды Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay компании LPP Group (RE, CR, M, "Син", ХС соответственно), CCC (Obuv), Mango", – отметили в компании.

По ее данным, с начала года в Россию пришли два новых международных бренда: в первом квартале в Москве открылся моно-бутик Vilhelm Parfumerie, во втором – в Краснодаре появился магазин китайской спортивной одежды и обуви Li-Ning. Тогда как в прошлом году за первые шесть месяцев в стране начали работать семь иностранных ретейлеров.

В целом в Knight Frank Russia насчитали более 180 компаний, включая онлайн-магазины, логистические и медиакомпании, объявивших о приостановке коммерческой, инвестиционной деятельности, а также поставок на территории России. Наибольшую долю среди них занимают бренды фэшн-сегмента (19%), за ними следуют товары повседневного спроса и автомобильные компании (по 12%), наименьшая часть приходится на продуктовый сектор, DIY, товары для дома и детей (по 1%). Владелец KFC ведет переговоры о продаже ресторанов в России

О планах выхода на российский рынок до конца года заявляют четыре турецких бренда: рестораны быстрого питания Chitir Chicken, Yesen Burger и Little Kitchen, а также сеть кофеен Arabica. Переговоры о расширении присутствия в стране и наращивании объемов продаж ведут многие другие бренды из Турции, среди которых – крупные производители одежды adL, Mudo, LTB, Twist и Ipekyol. Также выход на российский рынок обсуждают ретейл-операторы из Казахстана и ОАЭ, отмечается в сообщении.

"Иностранные компании, приостановившие деятельность в России, продолжат передачу бизнеса локальным игрокам или ряду стран, которые смогут продолжить развитие брендов в стране. Стратегия будет различаться от случая к случаю: одни бренды продолжат продавать бизнес целиком или частично, другие же – временно передавать долю компании в доверительное управление местному менеджменту. Такие маневры позволят иностранным ретейлерам вновь вернуться на российский рынок и продолжить бизнес-деятельность в привычном формате через какое-то время", – полагают в Knight Frank.