МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Пятизвездочный отель Four Seasons у Кремля в Москве, известный в прошлом как гостиница "Москва", переименовали в Legend of Moscow, рассказала РИА Недвижимость сотрудница отеля. Более десяти крупных ретейлеров покинули Россию за полгода

Ранее стало известно, что московский отель Four Seasons исчез из поисковой выдачи на главном сайте бренда.

"Исчезновение московского отеля Four Seasons с сайта бренда связана с его новым названием. Из-за технических особенностей необходимо было провести изменения. Сейчас у нас новый сайт, но мы остаемся частью бренда Four Seasons ", — уточнил представитель отеля.

В настоящее время забронировать номер в Four Seasons можно на сайте гостиницы, но там по-прежнему присутствует логотип канадского отельного оператора.

Отель Four Seasons Hotel Moscow возведен на месте гостиницы "Москва", снесенной в 2004 году. В 2015 году он перешел под контроль бизнесменов Алексея и Юрий Хотиных, которые считаются владельцами "Горбушкина двора".