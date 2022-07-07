Московскую гостиницу Four Seasons переименовали в Legend of Moscow
Пятизвездочный отель Four Seasons в центре Москвы переименовали в Legend of Moscow
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Пятизвездочный отель Four Seasons у Кремля в Москве, известный в прошлом как гостиница "Москва", переименовали в Legend of Moscow, рассказала РИА Недвижимость сотрудница отеля.
Ранее стало известно, что московский отель Four Seasons исчез из поисковой выдачи на главном сайте бренда.
"Исчезновение московского отеля Four Seasons с сайта бренда связана с его новым названием. Из-за технических особенностей необходимо было провести изменения. Сейчас у нас новый сайт, но мы остаемся частью бренда Four Seasons ", — уточнил представитель отеля.
В настоящее время забронировать номер в Four Seasons можно на сайте гостиницы, но там по-прежнему присутствует логотип канадского отельного оператора.
Отель Four Seasons Hotel Moscow возведен на месте гостиницы "Москва", снесенной в 2004 году. В 2015 году он перешел под контроль бизнесменов Алексея и Юрий Хотиных, которые считаются владельцами "Горбушкина двора".