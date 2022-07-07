МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Shell сегодня сообщила, что восстановит стоимость своих нефтегазовых активов, которая была ранее списана, на сумму до 4,5 млрд долларов. После начала спецоперации на Украине компания повысила прогноз по ценам на энергоносители. В Литве рассказали о "головной боли" Европы из-за российского топлива

По свежим данным, опубликованным в преддверии выхода финансовых результатов за 2-й квартал 28 июля, маржа в бизнесе переработки Shell в отчетном периоде выросла почти в три раза благодаря восстановлению мирового спроса после пандемии, дефициту перерабатывающих мощностей и сокращению экспорта из России.

Ожидалось, что прибыль от продажи нефти и переработанных продуктов в минувшем квартале будет высокой, но ниже, чем в 1-м квартале 2022 года, сказала Shell.

Предварительный показатель маржи в бизнесе переработки Shell во 2-м квартале вырос до 28,04 доллара на баррель с 10,23 доллара в 1-м квартале и 4,17 доллара годом ранее.

Цены на нефть и газ в прошлом квартале оставались высокими, баррель ориентирного сорта сырой нефти марки Brent стоил в среднем примерно 114 долларов.

"Во 2-м квартале 2022 года мы пересмотрели свои средне- и долгосрочные цены на нефть и газ, что отражает текущую макроэкономическую ситуацию и изменившиеся фундаментальные факторы спроса и предложения на рынке энергоресурсов", — пояснила компания.

Она подняла предполагаемую цену на Brent на 2023 год до 80 долларов за баррель с 60 долларов. Такая цена была указана в отчете за 2021 год. На 2024 и 2025 годы Shell повысила прогнозную цену на Brent до 70 долларов против 60 долларов. Долгосрочная цена составила 65 долларов против 63 долларов. Депутат предсказал рост цен на газ до 5000 долларов за тысячу кубов

Обновление данных приведет к пересмотру списания стоимости активов после уплаты налогов в объеме 3,5-4,5 млрд долларов.

Shell заявила, что во 2-м квартале завершила программу обратного выкупа акций на 8,5 млрд долларов. В мае она сказала, что во 2-м квартале собирается повысить выплаты акционерам в форме дивидендов и обратных выкупов акций "сверх" своей текущей цели в 30% от операционного денежного потока.

Добыча нефти и газа, как ожидается, в прошлом квартале увеличилась до 2,93 млн баррелей нефтяного эквивалента в день. Это минимальный уровень добычи как минимум за семь лет. Такая ситуация объясняется большим объемом технических работ на месторождениях.

Shell, крупнейший в мире трейдер сжиженного природного газа, сказала, что квартальное производство СПГ, скорее всего, будет в диапазоне 7,4-8,0 млн тонн. Этот показатель отражает утрату объемов СПГ в рамках проекта "Сахалин-2" на востоке России, от которого Shell отказалась.

Exxon Mobil, крупнейший конкурент Shell, на прошлой неделе дала понять, что заоблачная маржа в бизнесе по продаже топлива и сырой нефти может обернуться рекордной квартальной прибылью.