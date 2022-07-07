МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. VK и "Сбер" могут разделить активы совместного предприятия "О2О Холдинг" для последующей продажи, VK получит Delivery Club, который может обменять на "Новости" и "Дзен", сообщает Forbes со ссылкой на источники. Путин дал положительную оценку базе автомобилестроения в России

В апреле VK объявил, что достиг договоренности с "Яндексом" о покупке сервисов "Новости" и "Дзен".

"VK и "Сбер" могут разделить активы совместного предприятия "О2О Холдинг" для последующей продажи. VK получит Delivery Club, который может обменять на "Новости" и "Дзен", пока принадлежащие "Яндексу". А "Сберу" достанутся "Самокат" и каршеринг "Ситидрайв", которые банк, возможно, захочет продать или выделить в отдельное юрлицо, чтобы вывести активы из-под санкций", — пишет издание.

По словам источника, близкого к VK, активы "О2О" не вписываются в стратегию развития VK, которая фокусируется на социальных сетях, видео и мессенджерах. Обсуждается вариант, когда Delivery Club обменяют на активы "Яндекса" — "Новости" и "Дзен", но перед этим сервис доставки еды должен перейти к VK.

Источник, близкий к "О2О Холдинг", рассказал, что при разделе активов "Самокат" отойдет "Сберу", так как у него "глубокая интеграция со "Сбермаркетом". В VK и Сбербанке отказались от комментариев.

Совместное предприятие "Сбера" и VK О2О (online-to-offline) в сфере транспорта и еды было создано в декабре 2019 года. Оно включает в себя сервис доставки из ресторанов Delivery Club, сервис экспресс-доставки продуктов "Самокат", сервис каршеринга You Drive, многофункциональную платформу для посетителей и владельцев ресторанов Foodplex, а также производителя готовых рационов питания Performance Group и сервис экспресс-доставки готовой еды "Кухня на районе".