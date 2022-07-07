МИНСК, 7 июл — ПРАЙМ. Интернет-издание dev.by, пишущее о белорусской IT-сфере, пишет, что компания Wargaming, которая разработала популярные компьютерные игры World of Tanks и World of Warships, продала свой бизнес в Белоруссии и России. VK в преддверии покупки "Дзен" зарегистрировал домены "зен.рф" и "дзен.рф"

В апреле Wargaming, штаб-квартира которой находится на Кипре, заявила об уходе из РФ и Белоруссии. По заявлению, компания 31 марта передала свой игровой бизнес в РФ и Белоруссии в управление разработчика видеоигр из России Lesta Studio, больше не связанного с Wargaming. Данная компания базируется в Санкт-Петербурге.

"Wargaming продал бизнес в Беларуси и России. Новый владелец белорусского СООО "Гейм стрим" и российского ООО "Леста" теперь Малик Хатажаев", — сказано в сообщении.

По данным интернет-ресурса, изменения произошли 1 июля: кипрская компания "Варгейминг Груп Лимитед" теперь не владеет долями в белорусской компании "Гейм стрим", основным собственником (91,84% долей) является гражданин РФ Малик Хатажаев, бывший гендиректор российской компании "Леста". Хатажаев с 28 июня стал единственным владельцем "Леста".