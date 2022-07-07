МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Wildberries напрямую сотрудничает с отечественными и международными производителями для борьбы с контрафактной продукцией, а также при необходимости применяет санкции к продавцам и может их заблокировать, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Минпромторг предупредил о продаже контрафакта на Wildberries

"На Wildberries давно отлажена модель работы с брендами, мы эффективно отсеиваем некачественную продукцию. У нас прямые контракты с крупнейшими российскими и международными производителями, а также на онлайн-площадке представлен широкий ассортимент товаров от российского малого бизнеса", — сказано в сообщении.

Кроме того, продавцы маркетплейса обязаны иметь всю необходимую документацию для продажи товара — при этом они должны ее предоставлять не только самой площадке, но и покупателям по первому запросу. "При выявлении любых нарушений Wildberries применяет санкции — от блокировки товара до полной блокировки продавца на площадке", — отметили в пресс-службе.

Ранее в четверг замглавы департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский заявил, что Wildberries становится каналом сбыта контрафакта в России. При этом он отметил, что компания готова создать автоматизированную систему для пресечения продаж через свою площадку контрафакта и фальсификата, которая сможет выявлять использование чужих товарных знаков, а также вести постоянный онлайн-мониторинг продукции. В пресс-службе подтвердили, что сейчас компания занимается разработкой подобной системы.

"Информация о продаже Wildberries контрафактной продукции не соответствует действительности. Совместно с Минпромторгом, ФАС и другими ведомствами мы противодействуем появлению сомнительной продукции на российском рынке", — заключили в пресс-службе.